高雄市長韓國瑜在上周六遭罷免，解職在即，引發眾多韓粉不滿，計畫性報復罷免綠營人士，並策畫在13日上凱道遊行，但挺韓五虎將「杏仁哥」卻突然轉向，表示不會參加，如今另一名五虎將「貼紙哥」也在鏡頭前高分貝呼籲「千萬不要參與凱道遊行」，也不禁讓網友霧裡看花，直呼「內鬨了嗎」。

根據《TVBS》報導，有團體發起613上凱道遊行活動，力挺韓國瑜，但原先支持活動的杏仁哥突然轉向表示不會參與，緊接著貼紙哥更在鏡頭前喊話，表示這次凱道活動，是某些團體意圖利用韓國瑜支持者去激化對立，要大家「千萬不要去」，他更強調韓國瑜明天過後就是普通老百姓，所以也不再有「韓粉」存在，大家都是中華民國支持者。

對於接連幾名挺韓大將突然轉向，拒絕支持遊行，也引發號召團體「民主監督聯盟」的不滿，召集人黃正忠痛批杏仁哥前幾天還去桃園表達民主訴求，現在卻突然退縮，讓台灣、高雄人民看不起。網友也紛紛表示：「好像不太妙」、「內鬨了嗎」、「實在看不懂現在是哪齣」、「藍的真的內鬥最會」。

(中時電子報)