嘉義縣水上鄉蓮花種植面積廣達40公頃，為塑造品牌形象，水上鄉農會創立自有品牌「水上蓮香」，開發出一系列蓮花產品。（蔡易餘提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉蓮花種植面積廣達40公頃，為塑造品牌形象，水上鄉農會創立自有品牌「水上蓮香」，開發出一系列蓮花產品。（蔡易餘提供／呂妍庭嘉義傳真）

水上農會總幹事林滄賢表示，農會所生產的蓮藕粉都是經過檢驗合格。（蔡易餘提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉蓮花種植面積廣達40公頃。（呂妍庭攝）

立委蔡易餘在蓮花池前拍跳拍照 。（呂妍庭攝）

縣議員林緗亭在蓮花池前拍跳拍照 。（呂妍庭攝）

嘉義縣水上鄉蓮花種植面積廣達40公頃，為塑造品牌形象，水上鄉農會創立自有品牌「水上蓮香」，開發出一系列蓮花產品，包括蓮藕粉、面膜、香水蓮花茶等，其中經過檢驗合格的蓮藕粉，因品質佳又健康，雖然價格比市面高一些，但往往上架不到3個月就賣光，老客戶得再等幾回月才買得到，非常搶手。

水上農會總幹事林滄賢表示，農會所生產的蓮藕粉都是經過檢驗合格，更是自己租地契作，為確保蓮藕粉品質，自產自銷，由農會員工灌溉施肥，每年11月至12月採收蓮藕並製成粉狀，過程繁複，因此價格較市面上的蓮藕粉高，但還是受到民眾喜愛，只要一上架不到3個月就賣光，現在要等到11月，才能透過農會網站、各農會販售處買到今年度的商品。

立委蔡易餘也說，水上農會近幾年推廣蓮藕粉有成，每年銷售都供不應求，他不但自己會吃，有好友來嘉義水上時，他也會買農會的蓮藕粉當伴手禮，因包裝輕巧又健康，很適合送人。

蔡易餘不忘示範如何泡蓮花茶，將整粒蓮花放進熱水中，整粒蓮花會綻放在水中十分漂亮，縣議員林緗亭更開玩笑說她就是靠蓮花茶養顏美容，蓮花茶代言人找她就對了！水上鄉長劉敬祥現場示範如何沖泡蓮藕粉，強調農會自製的蓮藕粉成分單純，指如果泡入水中會結成塊，甚至出現殘渣，可能不是純正的蓮藕粉，民眾可藉此分辨。

(中時 )