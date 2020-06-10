環保署今(10)召開「永侒實業股份有限公司所領臺濟採字第4384號礦區申請核定礦業用地環境影響說明書」環評大會，經委員、專家學者及各方意見，認為本案開發行為基地生態調查、水文評估及相關調查未能完整說明，本案開發可能對周遭環境及水源有重大影響之虞，本案經決議進行第二階段環境影響評估。

永侒實業股份有限公司計劃在宜蘭縣員山鄉進行瓷土及矽石的開採，開發面積達21.88公頃，預計開挖期程27年3個月，總產量高達884公噸。

今日剛好也是已故導演齊柏林逝世3周年，多達200人以上的宜蘭員山鄉居民，其中包含縣市政府代表及多位立法委員均來到環保署現場表達訴求，要求環評委員應退回此案並依礦業法38條收回永侒礦權，希望台灣後山的美可以被保留，就像齊柏林導演透過鏡頭訴說的故事。

「護水源反開礦行動聯盟」表示，永侒申請礦區開發所在的大安埤山，其伏流水與地下水是宜蘭西北部居民的重要民生水源，同時含有豐富的山林資源，一旦開採下去就一去不復返，台灣對瓷土和矽石的需求真的高到寧願付出如此大的代價？

有環評委員表示，永侒申請礦區開採的瓷土也好，砂石也好，目前全國供應量僅佔總量的8％，其他的都是靠大量進口，如果沒有急迫的戰略資源需求，目的事業主管機關需要思考開發的必要性與合理性。

然而有環評委員表示希望本案駁回，認為開發單位在申請礦區的生態特殊性的監測調查不足，也不樂見逐日累積的民怨，強調環評應該重視民意所向，本案不是決議駁回，就是進入二階環評。

另有環評委員表示，本次環評大會缺少強力的駁回條件，應該尊重前次專案小組處理方式，既然難以找出具體理由來「認定不開發」，不妨退回專案小組重新審視，而非駁回。

本案在經過3小時的討論下，由於本案影響重大且爭議未解，開發行為在生態調查、水文評估及相關調查未能完整說明，經決議進入二階環評。

(中時 )