高雄市長韓國瑜罷免案於6日晚間正式投票通過，2018年高雄當初有89萬人選擇韓國瑜，隔2年不到，高雄人以93萬票將其罷免，一吐怨氣。這也造就近期PTT「高雄板」熱議不斷，有網友發揮天馬行空想像力，繪製出「韓國瑜紀念園區」，草稿曝光後馬上被全網推爆大讚：下任工務局長是你？

原PO發文表示，「高雄成為我國憲政史上第一個直轄市長罷免成功的發生地，高雄人寫歷史，若干年後立個民主紀念碑深具意義。」他發揮巧思，結合韓國瑜上任來的政績和選舉金句，規劃了一個專屬紀念園區，融合的元素包括最著名的「愛情摩天輪」、「人進來，貨出去」、「迪士尼」、「F1方程式」等等……。

原PO指出，希望用熟悉的口號，來藉此提醒人們能保持理性，做出最好的選擇，同時也提醒政治人物，要信守承諾而非信口開河。原PO更提醒高雄市民，「民主，可以修正，但為了修正錯誤，我們要付出多少代價。」

有網友發揮天馬行空想像力，繪製出「韓國瑜紀念園區」，草稿曝光後馬上被全網推爆。（摘自PTT）

網友發揮巧思，結合韓國瑜上任來的政績和選舉金句，規劃了一個專屬紀念園區。（摘自PTT）

貼文一出，馬上造成熱烈迴響，網大讚原PO太有才「為什麼要浪費才能？」、「現場販賣塞子、小牙籤當紀念」、「傻眼，全台首fool....，你竟然還畫設計圖」、「可以推出yes i do週邊商品販售」、「石油咧？我要有加油站的功能...」。

網友見這設計圖不僅別具巧思，還標示出來每個細節，一點都不馬虎，更指出原PO根本就是高雄下任工務局長人選。「很有創意欸，明天市府上班....抱歉，罷免成功了」、「下任工務局長是你了」、「高雄未來設計藍圖」、「你他媽的那麼專業，叫其他建築師怎麼活」。

韓國瑜本人 9 日表示，將會尊重罷免結果，不考慮提出任何罷免訴訟，11日將是韓國瑜與團隊在市府上班的最後一天，他號召支持者們穿白衣、著口罩，在鳳山行政中心出席最後的活動。

(中時電子報)