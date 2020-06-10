台糖善化糖廠斥資900多萬進行門市部整修、鐵道意象展示工程。（劉秀芬攝）

立委郭國文（左一）邀相關單位至善化糖廠會勘，希望規畫具有制糖產業特色的觀光亮點，串連麻豆總爺、佳里蕭壟藝文中心成為帶狀遊程。（劉秀芬攝）

台糖將復古全台僅存以人工卯接的篷車，10月開放展示。（台糖提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南的台糖善化糖廠斥資900多萬進行門市部整修、鐵道意象展示工程，預計在10月初完工，立委郭國文與台南市議員林志展10日邀相關單位會勘，希望串連麻豆總爺、佳里蕭壟成為帶狀遊程，規畫具有制糖產業特色之文史觀光產業亮點，把善化糖廠變成全台第一個活的製糖產業博物館。

郭國文表示，台糖在全台僅剩兩個糖廠仍有製糖，一個是虎尾糖廠，另一個就是在台南善化，善化糖廠如果要進行整修改進，更應針對此仍以在地甘蔗進行製糖生產之優勢，結合觀光工廠概念，規畫更具文史觀光的經濟產業亮點。

台南市文化局文資處長林喬彬表示，文資處委託進行的全市糖業資源調查報告，即將進行期末最後修正，調查中善化糖廠資源完整豐富，最有潛力做為博物館。國營事業委員會組長鄭英圖表示會全力促成相關規畫。

與會的台南市城市文化協會理事長王榮森表示，如果善糖園區能有一群經過專業的培訓導覽人員加入，對行銷台糖、台南觀光更有助力。

台糖公司表示，此次編列932萬元預算，整修善化糖廠門市部，預計8月完工，屆時會有更開放友善的環境設計；至於全新的鐵道意象展示預計在10月初完工，可提供遊客更多遊憩空間；台糖同時也另編經費，復古全台僅存以人工卯接的篷車，將同時於10月開放展示。

至於以觀光工廠方式吸引遊客，台糖表示將朝長期性來規畫，目前台糖於開工製糖期都會舉辦工廠參觀及田間體驗活動，平常遊客也可以預約導覽解說，未來可以結合善糖文物館、日式宿舍區，串連善化糖廠整體歷史介紹。

郭國文說，善化糖廠在文史觀光上相當有潛力，希望能朝活的製糖產業博物館方向來設計，完整呈現台灣製糖產業，包含從農場甘蔗種植，到採收送至工廠之製糖流程，以及過去載送甘蔗延伸出來的糖鐵五分車歷史記憶，因糖廠設立帶來的延伸建築等等，希望都能夠在善化糖廠這邊看到，成為最大的亮點。

(中時 )