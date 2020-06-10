AI在辨識膚色較深的族群時準確度時會下降，專家憂心，隨著近來種族議題延燒，日後相關科技若無適當修正，恐無形間會加劇種族衝突。IBM執行長克里希納表示，IBM將停止提供人臉辨識的應用服務給警方，改而提供隨身攝影機等較中性的科技。

無獨有偶，近日英國女團「混合甜心」（Little Mix）創作歌手Jade Thirlwall公開投訴，指責微軟的AI編輯「臉盲」，將她誤認成另一團員。她寫道：「我很氣你（MSN）居然無法分辨四人團體中唯二同膚色的女人……給我認真點！」微軟稍後也坦承是AI不夠精準。

Jade Thirlwall有1/4埃及血統、1/4葉門血統。她近日向媒體透露，過往曾因種族背景而遭受校園霸凌。微軟旗下的MSN新聞網站轉載這則新聞，並由AI新聞編輯配上照片，但照片的主角並非Jade Thirlwall，而是同團的另一名成員Leigh Anne Pinnock。

Jade Thirlwall隨後在其IG上@MSN，公開投訴，指若MSN需要從其他媒體複製文章，就應該確定主角身分，居然無法分辨四人團體中同膚色的女人，對該烏龍事件相當氣憤，要求MSN確保照片的準確性。微軟坦承疏失，並已立刻更換照片。

微軟本月初為節省人力，大舉解雇旗下的新聞編輯與記者，美國及英國分別有59人及27人遭解雇，改以AI代勞，沒想到AI的臉盲問題嚴重。

(中時 )