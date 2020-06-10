三民運動公園也設置訓練平衡感的平衡協調訓練模組。（賴彥竹攝）

三民運動公園也設置油壓式臥推、上身肌肉訓練、脊肌訓練等其他設施。（賴彥竹攝）

新北市推動公園全齡化改善計畫，第2座位於三重區三民運動公園，公園增設9項體健設施，包括訓練核心肌群的戰鬥繩、油壓式臥推、上身肌肉訓練、脊肌訓練等其他設施，附近居民看到新器材，大讚「不用花錢去健身房了！」

城鄉局表示，在高齡化的趨勢下，市府推動公園全齡化改善計畫，繼第1座全齡化公園中和區錦和公園於3月啟用，本月將啟用第2座三重三民運動公園，10日城鄉局完成驗收器材，預計7月舉辦啟用典禮，第3座全齡化公園也將在汐止區星座公園建置，預計年底前完工。

三民運動公園占地0.77公頃，花費550萬元打造，增設9項體健設施，有訓練平衡感的平衡協調訓練模組、訓練手部肌群的油壓式臥推器材，還有全台首見戶外的戰鬥繩，可訓練民眾的核心肌群等其他設施。

附近居民黎先生說，很開心市府在公園建置健身器材，大人、小孩都可以使用，在家裡運動也不方便，也不用花錢去健身房，希望能多增設這類設施，讓市民可以多多運動。

衛生局表示，全齡化公園建置也融合軟、硬體設施與服務，即日起每周二晚上19時，提供長者延緩失能課程，由運動指導員帶領長者運動，未來也將會由社會局計畫的佈老志工，在教育訓練後，加入協助陪伴在地長者。

去年辦理三民運動公園多次會勘的議員李余典表示，以往只能在健身房看到的器材，現在公園內就能免費使用，各器材、告示牌上，有圖片說明操作方式，也能掃描QR CODE，觀看器材使用方式，未來也會在三蘆地區爭取建置全齡化公園，並呼籲里民使用器材時，應愛惜新建設施。

(中時 )