佳世達攜手台南市政府，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」支持下，推動「聯護管理系統應用平台」，兩年來成功拓展至台南市37個行政區、66間居服機構的涵蓋率高達97％，累積服務個案更超過6,000名，不但創造150個就業機會，也節省75％的人工作業時間，帶動健康社會福利產業的整體發展，共同打造全台長照滿意度第一名的幸福城市。

為提升全面瞭解與普及運用，聯護管理系統團隊於10日 在台南舉行成果發表會，除分享六大平台完成指標，也正式將聯護管理系統應用發展計畫與相關數據正式移轉台南市政府，協助優化並提升長照政策。

台南市長黃偉哲表示，透過佳世達對服務流程與使用者需求的梳理，智慧科技才能順利導入長照與居服領域，不僅深化至民眾有感層面，防疫期間更展現全面效益，無紙化作業減少感染危機，也建構友善長者的軟硬體環境。

佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻也強調，聯護管理系統藉由智慧化的流程管理和使用介面，不只讓照護者好輕鬆，更讓長者好健康、呷百二。這次藉由與台南市政府合作，協助政府部門、照護機構與受照護者，享受高效率、高品質的居家照護服務，展望未來，還會持續耕耘智慧醫院、遠距健康、長期照護等面向，也希望聯護管理系統將來有機會擴及更多使用者。

佳世達聯護管理系統應用平台將繁複程序簡化，包括「照護系統整合」、「智慧社福管理」、「智能數據服務應用」、「長照物聯網（IoT）應用」、「智慧客服管理」及「電子採購」等六大平台，從派工、派案，到結案核銷，及時處理，改善冗長流程，節省75％的人工作業時間。

智慧居家與生理訊號量測，也是聯護管理系統應用平台的兩大亮點。「智慧居家」透過智能管家、動作感測器等，即時異常警示，爭取黃金時間，預防意外。「生理訊號管理」則是搭配智慧藥盒、智能手環，彙整健康大數據，連結至雲端資料庫，精準掌握被照護者的生理、心理變化，在熟悉的生活圈中，提供更全面的居家照護，讓長輩和家屬都能藉由科技及數據輔助。

(工商 )