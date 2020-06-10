IC通路龍頭大聯大（3702）5月營收467.1億元，約較去年同期463.5億元持平，年增0.78％；累計前5月營收達2,335.1億元，年增17.2％。

展望未來，大聯大表示，隨著各國封城措施提前鬆綁，手機門市陸續恢復營運，遠端工作及遠距教學推升筆電、網通、伺服器等硬體需求，加上5G廣布帶動基地台擴建、創造相關物聯網（IoT）產品商機，皆有助公司營收續揚。

(工商 )