大聯大5月營收467.1億元 年增0.78％ 19:412020/06/10 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IC通路龍頭大聯大（3702）5月營收467.1億元，約較去年同期463.5億元持平，年增0.78％；累計前5月營收達2,335.1億元，年增17.2％。 展望未來，大聯大表示，隨著各國封城措施提前鬆綁，手機門市陸續恢復營運，遠端工作及遠距教學推升筆電、網通、伺服器等硬體需求，加上5G廣布帶動基地台擴建、創造相關物聯網（IoT）產品商機，皆有助公司營收續揚。 (工商 ) #大聯大 #月營收 #伺服器 #IC #龍頭 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶注意！台股狂噴8天後… 專家鐵口明天漲跌 - 財經 美股暴漲全靠Fed大撒幣？ 這關鍵數據竟洩凶兆 - 財經 反制老美追殺！華為生存陷絕境 任正非爆這動作救命 - 財經 美股5次熔斷犯老毛病！99％散戶種下敗因... - 財經 偷鑽漏洞救華為？日媒驚爆陸廠還有大殺招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。