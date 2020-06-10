在利多加持下，市場投資氣氛向好，美銀美林牛熊指標結束連續10周掛零，回升至0.4，其分項指標的債市的資金流更從5月的中性轉為牛市，顯示資金已大舉回流債市。

投信法人分析，由於各國政府積極財政補貼、各國央行大砍利率，寬鬆的財政及貨幣政策在下半年可望持續，有利債券市場前景，惟市場不確定性依舊存在，因此較穩健的美國投資級債可望持續吸金。

野村投信表示，美國聯準會（Fed）透過初級/次級市場企業信用機制購買投資級債，使投資級公司債直接受惠；而美國及歐洲央行政策買盤上限，超越過去一年美國及歐盟投資級公司債淨發行總額，兩大央行持續提供投資級債強勁支撐，截至6月3日當周，美國投資級公司債已連續9周吸引資金回流，相信美國投資級債可望持續反彈走勢，成為最先收復今年3月以來的跌幅的債券資產，並再創新高。

NN（L）投資級公司債基金經理人高德洋（Anil Katarya）指出，美國企業第一季獲利衰退的情況應該會延續到第二季，雖然投資人對企業的基本面仍有疑慮，但寬鬆的環境可望提供支撐，目前依舊較偏好美國本土發行的投資級債以及消費者導向的發債企業。

就產業面來看，偏好通訊、公用事業及科技產業，由於充沛的流動性以及強勁的資本，美國金融產業也值得留意。

(工商 )