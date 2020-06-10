半導體通路商安馳（3528）5月營收交出3.99億元，較去年同期增加13.59％。公司表示，對今年營運展望持審慎樂觀看法，以目前訂單來看，今年上半年業績表現可望維持穩健成長。

受到新冠肺炎疫情的帶動，安馳5G通訊、雲端運算、智慧醫療及自動化相關高階應用產品需求均大幅成長，挹注今年前5月累計營收達20.17億元、年增24.46％。

(工商 )