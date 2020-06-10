隨著10日中天精裝登陸大陸中小板，深圳A股上市公司數量達到308家，趕超上海，躍升至全大陸第二位。根據《證券時報》統計，當前深圳上市公司A股總市值達7.39兆元（人民幣，下停），高出上海近30％，與上海和廣州兩地上市公司A股總市值總和的7.41兆元相當。

回顧過去上海曾是A股市場企業的王者。早在1996年，註冊地在上海的A股上市公司數量便已突破100家，佔當時A股上市公司總量20％。當時北京、深圳、廣州、杭州4座城市的A股上市公司數量合計僅88家。直到2011年上海被北京反超，北京自此成爲新一代零頭，無論上市公司數量還是市值都遙遙領先其他城市。

至今從上市公司數量分佈來看，京滬深組成了當然的第一陣營，3個城市A股上市公司數量均超過300家，合計佔到A股上市總數的25％。而杭州、蘇州、廣州則組成第二陣營，A股上市公司數量在百家之上。

(旺報 )