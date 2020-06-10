端午當天，鹿港公會堂廣場也將端出鹿港傳統在端午當天必食的麵糊加蛋「煎堆」，再加上鹿港特產新鮮蚵仔，變成創意美食，擅長料理鹿港鎮長許志宏還將搖身一變「阿宏師」親手製作。（吳敏菁攝）

，鹿港鎮公所推出鹿港四季紅夏鬧端陽系列，復刻許多傳統民俗。（吳敏菁攝）

端午節插艾草、掛香包，自古就是民俗防疫月了，今年進入後防疫時期，迎接第一個觀光佳節就是慶端陽，特別有意思，鹿港鎮公所推出鹿港四季紅夏鬧端陽系列，復刻許多傳統民俗，品嘗蚵仔煎堆，彩繪立蛋、做香包，還可以到文武廟尋寶、龍山寺看書畫展。

說起端午美食，大家第一想到都是粽子，但是歷史悠久的鹿港還有一項獨特的端午美食就是「煎堆」了，許多廟宇都在當天提供遊客免費品嘗。

鎮長許志宏特地邀請在6月13、14、21日，一起來來桂花巷藝術村「與藝術家有約」，體驗工藝DIY活動，內容有春仔花、木板虎爺彩繪、書寫清風扇、竹蜻蜓、葫蘆流彩、獅頭公仔彩繪、扇子浮水印、鑰匙圈DIY、雞毛毽子、日式香囊、彩繪木片等，非常適合親子一起來同樂。

端午當天，鹿港公會堂廣場也將端出鹿港傳統在端午當天必食的麵糊加蛋「煎堆」，再加上鹿港特產新鮮蚵仔，變成創意美食，擅長料理鹿港鎮長許志宏還將搖身一變「阿宏師

」親手製作；另外還有香包DIY、彩繪立蛋、新祖宮炒米粉等，都是端午節當天的限量版。

鹿港鎮6月25日至28日在文武廟有「穿街走巷尋找鹿港味」活動，包括水印木刻版畫展及DIY體驗、文武廟尋寶趣、陸上行舟競賽等，在公會堂廣場有逗趣的龍舟DIY、吹龍舟比賽、蜈蚣競走等，值得一起來體驗小鎮端午節的特殊風情。

(中時 )