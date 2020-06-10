台中市「石虎保育自治條例草案」11日將在台中市議會法規委員會審議。台中市政府與市議會民進黨團各提1個不同版本。坊間關心石虎保育的環保團體10日指出，2個版本對石虎保育的成效不足，希望市議會可暫緩審議，並舉行座談會廣納建言，訂定出對石虎保育更具成效的自治條例。

台灣生態學會、台灣石虎保育協會、主婦聯盟環境保護基金會台中分會、大肚山學會、山貓森林等團體，關心石虎保育自治條例，10日在市議員王立任陪同下舉行記者會，高喊「市府努力求政績、石虎保育求生機」的訴求。

王立任指出，目前進入一讀的版本都未臻完善，例如自治條例草案第3條第9項對於觀光旅遊局的權責畫分為「推動本市石虎觀光旅遊之發展」，未符合保育觀念；建議能夠修改為「建設觀光設施、場所應考量考量石虎保育之需求，避免危害石虎生存環境」。

大肚山學會召集人吳金樹表示，市議會各黨團應暫緩審議石虎保育自治條例草案，並與坊間的石虎保育環團合作，透過公私協力辦理會議與論壇，並邀請熟悉石虎保育的專家學者與關心石虎保育的市民、公民團體等，提供建言，訂定出對石虎保育更具成效的自治條例。

台灣生態學會理事長王豫煌強調，台中市石虎調查發現，溪流等水環境是石虎的重要廊道；該學會呼籲石虎保育自治條例草案，至少應將石虎熱區的溪流整治等水環境工程納入應徵詢的項目。

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(中時 )