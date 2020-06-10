由Sony Taiwan主辦的免費國小學童創意科學玩具競賽「第八屆索尼創意科學大賞」，7日舉行本屆決賽，來自全台各地的Top 20團隊同場角逐，最後由彰化偏鄉小學的「同安夢想家」隊伍，勇奪年度冠軍大獎。

「第八屆索尼創意科學大賞」，以「啟『動』你的想像力」為主題，鼓勵孩子們探索「力」的原理，並運用創意做出生動的機關玩具，變身創客大師！本屆獲得冠軍團隊更獲得了 Sony 獨家開發的MESH智慧積木與獎學金，鼓勵小朋友們持續培養好奇心、動手實現創意！

本屆冠軍隊伍「同安夢想家」來自全校僅有36人並一度面臨廢校的彰化縣芬園鄉同安國小，成員包括兩位六年級的蔡富揚、張震茂同學及三年級的蔡珮涵同學，帶隊老師許弘叡表示：「三位小朋友都是依據各自在校所學的特色課程，如木工課、程式編譯課及射箭課等，加上全民科學日認識的伯努力定律進行創作。」

平均年紀11歲的「同安夢想家」，運用日常可見的吹風機打造出漂浮乒乓球射擊遊戲「勇者鬥惡虎」：小朋友們透過micro：bit撰寫程式、結合木材加工製作場景感十足的玩具結構，同時運用馬達及輪胎磨擦力組裝出乒乓球槍，讓玩家挑戰射擊漂浮乒乓球的任務。

蔡富揚小朋友在獲獎時分享：「創作的時候不要只想著得名，而是要思考怎麼做更好，這樣才會做出最棒的作品！」

第八屆前20名的精彩玩具作品預計將於今年8月6日至9日於台北科教館，及8月13日至16日於高雄科工館展出，免費開放邀請所有大小朋友親自試玩，一起見識孩子們發揮飽滿想像力做出的生動科學玩具。

(中時 )