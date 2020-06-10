在全球擁有1萬5千家簽約健身房的美國業者CrossFit創辦人兼執行長葛洛斯曼(Greg Grossman)，9日宣布請辭，以為他以及公司引發的一連串公關災難止血。

CrossFit在全球有關係的健身房達1萬5千家，包括這家舊金山的合作夥伴。(美聯社)

佛洛伊德之死在全美引發風起雲湧的反種族歧視抗爭後，CrossFit未如其他同業跳出來表態，支持非裔運動員。更悲劇的是，葛羅斯曼又捅到種族主義馬蜂窩。研究機構「健康數據評估中心」推文指出，「種族主義是公共衛生議題」，葛羅斯曼竟然回文，「那就是FLOYD-19」，等於把佛洛伊德和新冠肺炎(COVID-19)相提並論。

他並發表自己的觀點，稱這些公衛機構失敗的措施把人們隔離起來，現在又要找種族主義的新解決方案？

葛羅斯曼的雙推文一出，運動用品大廠銳步第一個跳出來，宣布解除與該公司的合作。葛羅斯曼8日致歉，表示他自己、公司都無法容忍種族主義，他坦承自己用字遣詞犯下大錯，他也為造成的痛苦深深悲傷，「這不是種族主義，是個錯誤。」

但為時已晚，道歉仍無法消弭排山倒海的怒火。

網媒BuzzFeed在9日更驚爆，葛羅斯曼在發表爭議推特前幾小時，在一場75分鐘的私人視訊會議上，告訴合作的健身房以及員工時，「我們沒有要為佛洛伊德哀悼，我不認為我自己和我們員工會為他哀悼。」

該公司9日則發公開信再度致歉，表示葛羅斯曼的言論不夠敏感且傷人，希望各界接受該公司道歉，強調團隊絕對不是種族主義者。幾天來，CrossFit丟掉多個重要合作夥伴，商業代言，更慘的是全球數百家原本有附屬關係的健身房，也紛紛與CrossFit解除關係。

(中時 )