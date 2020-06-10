文化部駐日本台灣文化中心6月10日起，以「台灣文化路徑—鐵道篇」為主題，與國家鐵道博物館籌備處合作於東京的台灣文化中心及誠品生活日本橋舉辦鐵道攝影展，展出台灣10位鐵道攝影家的85件作品及台灣的鐵道硬票等文物。

台灣文化中心主任王淑芳表示，「這是東京都解禁後，在文化中心舉辦的第1個活動，我們也準備了許多防疫配套措施。」入場者必須在入口處消毒手、量體溫，座位保持社交距離等。

駐日代表謝長廷10日在欣賞鐵道攝影展時表示，「台灣鐵道跟日本關係很深，文化也差不多，像我這個年齡，小時候最好的回憶就是打開台鐵便當，看車窗外的風景，是搭鐡道最好的享受。鐵道不僅是運送工具，也是現代、過去、未來文化和生活方式聯結重要的切入點。」

文化部駐日本台灣文化中心6月10日起，以「台灣文化路徑—鐵道篇」為主題，舉辦台灣鐵道攝影展，共展出10位鐵道攝影家的85件作品以及台灣的鐵道硬票等文物。鐵道攝影家陳威臣為駐日代表謝長廷介紹鐵道硬票。(黃菁菁攝)

謝長廷說，「NHK播出《路》（台日合作蓋高鐵時的故事）這個連續劇後，大家開始注意到台灣的鐵路與日本的關係，所以我們也推出坐高鐵遊台灣的宣傳，未來觀光協會也想拍日本鐵路在台灣的影片。」

台灣鐵道攝影師陳威臣表示，「台日鐵道在100多年的羈絆中，很多車輛等都是從日本來的，也有很多古蹟也是日本人以前蓋的，我個人覺得台灣鐵道有趣的地方是融合東方與西方，包括歐美和日本的鐵道文化在台灣可以發揚光大。」

文化部駐日本台灣文化中心6月10日起，以「台灣文化路徑—鐵道篇」為主題，舉辦台灣鐵道攝影展，共展出10位鐵道攝影家的85件作品。鐵道攝影家陳威臣說明自己的作品中最看重光和影。(黃菁菁攝)

陳威臣說，「作為古老的交通工具來講，有些鐵道被慢慢的被淘汱，但鐵道在台灣的營運發展占了重要的部分，如果能串起從古到今的鐵道文明發展，讓鐵道文化系統能更加發達，我想以鐵道的便捷性來講，對於外國人到台灣觀光這部分應該會有很大的幫助。」

這次因疫情關係，其餘的9名參展攝影師黃威勝、古庭維、張志文、陳映彤、林柏廷、傅子訓、鄭銘彰、李春政、林政廷無法到場，但台灣不同角度的美景及人文景觀在他們專業的鏡頭中展露無遺。

會上還放映兩支紀錄片，有入圍第42屆金穗獎最佳紀錄片獎導演也是參展攝影師黃威勝拍攝的《迷・鐵道》以及國家鐵道博物館籌備處《印票傳藝》紀錄片。

(中時電子報)