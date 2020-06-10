跨國藥企葛蘭素史克（GSK）的帶狀皰疹疫苗7月起可以在大陸接種。據葛蘭素史克9日舉辦的帶狀皰疹患者線上專家分享活動上消息指出，北京、上海7月初可以開始接種重組帶狀皰疹疫苗，消費者可以透過線下社區醫院接種，也可以在支付寶App中搜尋「疫苗服務」，進行疫苗諮詢預約和登記。

《澎湃新聞》報導，在大陸，50歲及以上人群每年新發帶狀皰疹病例約156萬。去年5月，大陸國家藥監局有條件批准重組帶狀皰疹疫苗進口註冊申請，用於50歲及以上成人帶狀皰疹的預防，這也是大陸批准的首個帶狀皰疹疫苗。

帶狀皰疹，俗稱「皮蛇」，是一種由水痘-帶狀皰疹病毒引起的感染性皮膚病， 50歲以及以上為易發人群，最常見的症狀是在胸部、腹部、背部和面部出現條帶狀的紅斑、丘疹或水皰，且常伴有神經痛，影響患者生活品質。

復旦大學附屬華山醫院皮膚科副主任醫師陸小年表示，兒童時期感染水痘-帶狀皰疹病毒往往首先表現為水痘，水痘痊癒後，病毒潛伏在體內的神經節，隨著年齡增長，當人的免疫功能下降，病毒可能會被活化而引起帶狀皰疹。陸小年說，目前帶狀皰疹的治療首選是抗病毒，但沒辦法完全清除病毒，無法實現徹底治癒，只能控制症狀，因此透過疫苗等方式預防顯得尤為重要。

對於帶狀皰疹疫苗的保護效力，陸小年指出，獲批上市的帶狀皰疹疫苗是2劑，相隔2個月時間注射，根據目前所做的臨床試驗，疫苗的保護效率可以達到90％以上，目前也認為該疫苗可以實現持續的保護效力，接種後暫且沒有進一步補種的要求。

陸小年還強調，接種帶狀皰疹疫苗是主動的預防措施，而帶狀皰疹本身與人的免疫狀態也有關係，日常生活也要注意透過適當鍛鍊、保證營養、保持良好的心情等，以減少帶狀皰疹發病的可能。

(旺報 )