新北捷運局推動搭乘優惠方案，新北市議員陳偉杰表示，不少民眾向他反應，無感淡海輕軌票價減半優惠，可參酌台北悠遊卡公司日前推出爆紅的PS4悠遊卡，推出符合北海岸形象的悠遊卡，像是北海小英雄或復古版任天堂造型悠遊卡，再結合優惠方案吸引民眾搭乘輕軌遊淡水。

陳偉杰表示，根據新北捷運公司資料，淡海輕軌今年1月平均有9000多人搭乘，但受疫情影響， 4月僅6000多人搭乘，營收慘淡，好不容易疫情趨緩，捷運公司又和以前一樣，推出類似的票價減半優惠方案，在地商家都認為效果恐有限。

陳偉杰說，最近台北悠遊卡公司推出PS4造型悠遊卡，一上市就引起話題，建議捷運局也考慮與悠遊卡公司合作，推出復古版任天堂造型、超級瑪莉等悠遊卡，再搭配優惠方案一定會更吸引民眾關注，同時達到刺激觀光消費的目地。

新北捷運公司表示，將會與觀光旅遊局研商，能否推出更具創意的方式提高民眾搭輕軌旅遊的意願。觀旅局長張其強也說，過去曾思考以淡水南瓜造型來做紀念品，若未來能與悠遊卡公司合作，會優先考量議員提議的北海小英雄或任天堂等復古造型悠遊卡。

(中時 )