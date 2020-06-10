嘉義縣政府宣傳日環食一波又一波，10日又以「專業的人」搭配「MIB星際戰警」的創意短片，引發網友討論。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

為行銷6月21日日環食天文盛事，嘉義縣長翁章梁趕搭「做工的人」熱潮，換上吊嘎扮工人，大秀肌肉，化身「專業的人」。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

宣傳日環食 翁章梁秀肌肉扮「專業的人」

為行銷6月21日日環食天文盛事，嘉義縣長翁章梁趕搭「做工的人」熱潮，換上吊嘎扮工人，大秀肌肉，化身「專業的人」拍片告訴大家，觀測日環食是件非常專業的事，如果直接眼睛直視太陽，可能會對眼睛造成傷害，果然影片一出引發熱議，反差形象讓網友讚聲連連。

6月9日晚間，翁章梁臉書發布一則貼文，照片中的翁章梁穿著吊嘎仔工人裝扮，模仿最近HBO剛完結篇的熱門台劇「做工的人」，預告將有一部日環食強檔影片「專業的人」準時上線，貼文一上臉書立刻引起熱議，粉絲紛紛留言「縣長好帥氣」、「真是萬能縣長！」、「鄉下長大的 就是十項全能」、「這個有夠接地氣啦！」，今10日影片一曝光，翁章梁霸氣十足說出「621日環食，讓專業的來」，大受好評。

嘉義縣政府宣傳日環食一波又一波，首波宣傳以太陽神阿波羅為意象，讓人眼睛為之一亮，10日又以「專業的人」搭配「MIB星際戰警」的創意短片，引發網友討論，翁章梁說，影片我取名叫專業的人，有兩個意義，一個是要告訴大家，雖然6月21日中南部寬度47公里環食帶上都可以看見日環食，但嘉義縣落在環食帶上，絕對是最佳的觀賞點，來嘉義縣看日環食，才是專業！

另一個專業，翁章梁解釋，觀賞日環食一定要配戴專業的觀日太陽眼鏡，不能用肉眼直視，也不能像片中的小朋友一樣使用不正確的工具，才能避免眼睛受傷。

(中時 )