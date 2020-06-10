最近2個月大陸相關部門對二手房市場伸出監管之手。先前被傳出深圳房市有部分二手房掛牌價格虛高，導致深圳市住房和建設局再發通知，為準確掌握深圳二手房市場真實交易情況，要求各房地產經紀機構，需在每月7日之前上報上月二手商品房成交價格等相關資訊。

具體觀察，如今深圳市場上各大主流房產交易APP，都已顯示出各個二手房社區的均價和歷史成交數據。有市場人士認為，如果上述措施得以完全落實，加上之前嚴查防範業主虛報價格等措施，像去年出現的二手房業主抱團漲價、掛牌價虛高等現象可以在很大程度有所避免。

據券商中國報導，回顧5月底，深圳市住建局通過官方微信公眾號發文指出，嚴厲查處部分二手房掛牌價虛高行為。此前更有陸媒報導，深圳寶安區TATA公寓、鴻榮源壹方中心，龍華區金亨利首府、星河丹堤的部分二手房掛牌價格虛高。深圳市住建局對涉事樓盤進行核查，責令涉事仲介機構將掛牌價格明顯高於真實成交均價的房源全部下架。

(旺報 )