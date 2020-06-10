隨著非洲豬瘟、新冠疫情相繼消退，大陸的豬肉供應逐漸回穩，不過，面對龐大的需求，仍需從外國進口。據網易財經報導，在大陸大量進口豬肉的政策下，巴西、阿根廷和俄羅斯可能會因為向大陸進口而成為最大贏家；而越南、澳洲則因近期關係與大陸不佳，恐被排除在外。

該報導指出，巴西、阿根廷和俄羅斯這三個國家將有望得到很大利好，這幾個國家的共同點是土地遼闊，適合發展畜牧業，且三個國家豬肉的品質，也是排在世界前列。

至於越南與澳洲，該報導則說，原本這兩個國家是很有機會的，在農業方面，都是屬於比較發達的國家；但在疫情期間，兩國對大陸的態度都不是很「友好」，盡管當前大陸需要大量進口豬肉，也不會考慮這兩個國家，且第一時間排除在外。不過，大陸當局是否確實如同報導所言，則要看後續各國之間關係的發展。

該報導強調，在相互尊重的前提下，大陸願意與之合作，不過以澳洲為例，之前雖貿易往來頻繁，但在疫情期間卻提出種種無理要求，而大陸方面也採取適當反制措施，這致使兩國貿易遭受衝擊。

(旺報 )