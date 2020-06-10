韓國政府週三表示，將起訴兩個反北韓的激進團體，他們長期將反對平壤的傳單，以及裝滿糧食的瓶子漂浮到北韓海岸。韓國政府稱，些舉動舉會導到國家的危險。

美聯社報導，前幾天北韓表示，由於韓國無法阻止「脫北者」和其他激進分子滲透邊境散發傳單，是對北韓政權的顛覆，因此切斷了與韓國的所有溝通管道，包括領袖熱線電話。因此，韓國現在起訴這類團體，顯然是對北韓釋出善意，表達韓國理解了北韓的立場並願意退讓。

「北韓自由鬥士」團體主持人朴尚學，據說曾多次被北韓特務暗殺。(圖/美聯社)

然而，這些團體當然感到不滿，他們認為韓國政舉此舉是妨害了言論自由。這次被起訴的是脫北者朴尚學(Park Sang-hak , 也有譯作朴相鶴)的「北韓自由鬥士」(Fighters for a Free North Korea)團體，與他的弟弟朴正昊主持的「基恩塞姆」(Keun Saem)。

「北韓自由鬥士」以空飄氣球散布傳單，而「基恩塞姆」用海飄瓶送糧食。然而這兩個團體違反兩韓交流與合作法。

朴正昊表示，他不理解為什麼韓國政府要告他們，這違反了韓國的言論自由，也犠牲了民主原則，並揚言他們不會停手，在未來幾週內還會再利用空飄氣球與無人機，來發送更多傳單以及糧食。

韓國統一部發言人呂尚基表示，這兩個組織「在南北之間造成了緊張關係，並給韓國邊境地區（停戰線）附近居民的生命和安全帶來了危險。」韓國將制定新法律，禁止反北韓激進分子越過邊境。

這些韓國的激進團體大多希望南北韓統一，而他們希望北韓人民能起來推翻平壤政府，因此多年來，他們利用空飄氣球、海飄瓶，裡頭裝著北韓真相的傳單，比如國際批評金正恩核野心的剪報，北韓可怕的人權記錄，還有一些是韓國繁榮的景色。這些傳單當然引起朝鮮的強烈反應，等於是韓國煽動北韓人民起身反抗。

朴尚學不滿的問「統一部何時成為叛國部？」「我們支持統一，所以向北朝鮮人民發放更多的真相傳單，這是促進統一的行動，而不是高官的言語。」

國際專家表示，北韓切斷兩邊通訊管道的原因，可能不只是韓國有人散發傳單，還因為韓國沒有反對美國主導的對北韓經濟制裁。

北韓與華盛頓進限核武談判沒有結果，近幾個月來陷入僵局。

韓國政府和軍方表示，在星期二，北韓宣布完全中斷與韓國聯絡後，官員們都在試圖通過幾聯繫，但沒有得到任何答復。

朴尚學在18年前逃離北韓，他在2015年4月，試圖利用氣球，將描述刺殺金正恩的電影《名嘴出任務》(The Interview )飄艾到北韓，但是行動沒有得到批准，韓國警察出面攔阻，結果發生衝突，朴尚學以妨礙公務遭到了拘留。《名嘴出任務》是賽斯羅根（Seth Rogen）與詹姆斯法蘭科（James Franco)主演的喜劇片，這部電影將金正恩形塑成色厲內荏的小丑，而且最後還被炸死。

(中時電子報)