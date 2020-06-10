日本第一、又稱牛郎界帝王的羅蘭，不僅在日本相當出名，東亞女性也為他著迷，賺錢能力超強的他，26歲時最高紀錄一天賺了5500萬日幣（約台幣1500萬），當他籌備自己開牛郎店，打算買房時，對方表示需要3到4億日幣，只見羅蘭說了一句「3到4億啊，那得上3天班呢」。

羅蘭打破眾人對牛郎的印象，他從事牛郎職業之前，曾被東京大學錄取，上學一周後覺得無趣，決定輟學成為牛郎，羅蘭家境相當不錯，父親是日本有名音樂家，從小就接受良好教育，且熱愛運動，尤其是踢足球，因此當他從事牛郎後，家人與他斷絕關係，但他堅持原則「不放棄尊嚴」，再慘也要闖出名堂。

羅蘭18歲入行，20歲店內排名第一，同年擔任公司CEO，將營收提高了3倍之多，從後來受訪影片中可以發現，羅蘭情商高、聰明優雅，且口才非常好，與他相處很愉快，吸引富婆們為他瘋狂，每天只上班3小時，就能賺進1千萬日幣，想與他喝一杯酒，入場費至少10萬日幣起跳；一年替店裡帶來1.7億日幣的收入，一個人的業績就打趴許多留牛郎。

羅蘭靠一張嘴就可以賺進大把鈔票，看似簡單其中隱含許多智慧，他曾說「打掃房間的話，至少要話1小時吧，仔細想想如果有1小時，我都能讓東亞的所有女人幸福了」；當粉絲在推特上問他「黑粉很煩吧？順便說一下，我也是你的黑粉」，羅蘭則回應「你抬頭看天的時候，可能會看到天上飛過一架飛機，遺憾的是，你看到了飛機，飛機上的人根本沒有看在地上的你們」，巧妙應對獲得更多人讚賞。

(中時電子報)