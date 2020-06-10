雲品國際酒店5月合併營收達新台幣0.79億元，受惠於台灣疫情趨緩，帶動國人旅遊、餐飲消費力道緩步回升，挹注5月營收較上月的0.54億元成長46％。累計2020年1至5月合併營收為6.32億元，較去年同期減少37％。以目前消費者訂房的速度來看，看好6月與今年暑假將有機會有更好的住房成績，並有機會持續向上提升。

展望2020年第二季，國旅需求逐漸回溫，加上政府陸續推出振興補助方案，風景區飯店住房率回升速度有望較市區明顯，而台北市則因國際旅遊尚未開放之影響，短期內尚未能復甦。目前日月潭雲品溫泉酒店周末假日住房需求明顯增加，且截至目前雲品溫泉酒店六月週末假日住房率平均達80％，而端午連假的住房率平均已逾九成，暑假期間週末假日也陸續回溫達70％。

另外，雲品旗下宴會平台「君品Collection」利用各合作業者的區域獨特性進行宴會主題布置，且結合當地特色食材，跳脫出過往傳統宴會模式，提供新一代新人耳目一新的宴會策畫，在疫情影響下，整體訂單能見度更長達至2021年，公司將持續與特色場地業者接洽合作，提供新人多樣化選擇，年底將進入君品Collection 2.0的階段，可望挹注雲品未來營運更上層樓。

雲品表示，新冠肺炎疫情對國內觀光業造成衝擊，隨著國內疫情趨緩，國內防疫措施鬆綁，促使全台出遊人數及外出消費意願明顯增加，帶動雲品住房、餐飲業務營運動能逐步回溫，5月適逢勞動節連續假期以及母親節檔期，加上推出龍蝦鍋、防疫自駕貓囒山踏青等方案，不僅旗下日月潭雲品溫泉酒店住房率、平均單價隨著國旅需求提升而同步較上月升溫。

除君品酒店推出含米其林餐廳的國人住房專案外，日月潭雲品溫泉酒店與君品酒店更首次攜手推出頂級住房專案，入住雲品套房贈送米其林三星餐廳頤宮雙人套餐的住房優惠，以及入住雲品溫泉酒店套房贈送君品酒店行政套房的方案，將有機會創造餐飲與住房加乘的營運挹注。

(中時 )