日本長崎大學核武器廢除研究中心9日公布，截至本月，全球9個擁核國家共持有約13410枚核彈頭，較去年減少了約470枚。但中國擁核數量呈現增加，首次進入前三強，僅次於俄羅斯和美國。專家分析，中國是因中美關係惡化影響，推動增強威懾力的核彈頭增產政策。

據《東網》報導，長崎大學核武器廢除研究中心根據世界各國專業機構和研究人員的文獻，進行了估算。統計指，擁核彈頭數量最多的是俄羅斯，約有6370枚；其次為美國的約5800枚；中國則增加約30枚至320枚。去年位居第三的法國約有290枚，減少約10枚；英國約有195枚，巴基斯坦約有160枚，印度約有150枚，以色列約有80至90枚，北韓約有35枚。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）去年亦統計估計，截至去年1月，全球核彈頭總數最多達13865枚，較前年減少約600枚。當時統計指，擁有最多核彈頭的是俄羅斯，有6500枚，之後依次為美國的6185枚、法國300枚、中國290枚等。報告又估計，北韓擁有的核彈頭已增至20至30枚。

(中時電子報)