明泰股東會6月12日召開在即，卻又演出案外案，趕在明泰舉行股東會前二天，明泰前董座暨現任友訊董事長李中旺10日特別就佳世達併購明泰公司是否涉及敵意併購，函文至公平會，央求釋疑。

在成功拿下友訊董座寶座後，一度淪為明泰下堂董座的李中旺，跟進展開王子復仇記，只是這次對象不是友訊前董座胡雪，而是對明泰採取購併動作的佳世達。

為表慎重，李中旺10日特別發出千字聲明書，主張其在明泰科技4月30日召開的董事會中，遭佳世達科技以臨時動議方式，無預警解除董事長職位，隨後佳世達即跟進宣布購併明泰，中間是否涉及敵意併購，深表懷疑，為釐清中間的是非黑白，李中旺十日還特別函請公平會釋疑。

另李中旺也針對明泰近日傳出將大量解聘員工乙事提出關切，強調若此傳聞屬實，勢必會造成數百個員工的家庭頓失經濟支柱，也對主管機關動之以情，強調值此新冠肺炎尚在蔓延而未終結的時局，數百個家庭流離失所，必然會造成巨大的社會成本。

李中旺強調，事實上，佳世達公司在公開收購說明書中曾明確表示，無資遣明泰公司員工之計畫，不料在發動敵意併購伊始、公開收購期間，即施行裁員之計畫，此舉是否涉及公開收購說明書不實之違法疑義，也併同主管機關明鑑，希望公平會可以要求佳世達，針對公開收購人佳世達公司就主導明泰公司進行大量解雇員工行為之合法性及合理性予以說明，俾保臺灣社會之公益，以及明泰公司及其全體股東之權益。

(工商 )