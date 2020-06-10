近日美國非裔男子「佛洛伊德之死」抗議席捲全球，世界各地都出現譴責暴力執法與種族主義的聲音，多個美國大使館還被示威者包圍。然而，美國國務卿蓬佩奧對此事異常沉默，遲遲不願公開回應，讓華盛頓的外交官們相當不滿。

美國有線電視新聞網（CNN）9日報導，自5月25日佛洛伊德身亡後，蓬佩奧僅在1場福斯新聞台的電視訪問中向其家屬表達哀悼，並形容白人警察的行為「令人憎惡」，之後再也未就更深層的種族不平等問題發表評論，也未向部門人員傳達支持之意。美國外交官開始抱怨，蓬佩奧在這個關鍵時刻「噤若寒蟬」，部分外交官擔心，蓬佩奧可能把個人政治利益和他與美國總統川普的良好關係，淩駕於外交部門需要的領導之上。

CNN訪問了多位外交官，其中1人表示，蓬佩奧決定完全不碰這個棘手問題，「這將影響美國在全球的形象。他應該告訴世界，美國社會有許多缺陷，但我們會努力改進，我們充滿韌性，我們可以做到。他也該說，在這個傷痛的時刻，我支持外交人員，但我們什麼都沒聽見」。

另名國務院官員指出，雖然距離悲劇發生已經超過2周，蓬佩奧還是可以就事件發布聲明，「他一直不出聲，大家都很尷尬」。還有外交官形容，「他的沉默簡直震耳欲聾」。

(中時 )