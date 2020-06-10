大陸民用航空局10日表示，在風險可控並具備接收保障能力的條件下，可以適當增加部分具備條件國家的航班增幅；主要指具備四類條件，第一，是迄今向大陸輸入病例較少且同大陸經貿往來密切的國家；其次，是綜合考慮大陸海外公民較多、剛性返陸需求強烈的國家；第三，是滿足遠端防控措施，可有效降低前端疫情輸入風險的國家；第四，是境內外有復工復產需要、已同大陸建立「快捷通道」的國家。

民航局新聞發言人，航安辦主任熊杰表示，嚴控境外疫情輸入風險，是增加國際客運航班的重要前提；為此，大陸方面建立一套完備的風險防控機制，包括航前、航中和航後一系列防控措施；為了在動態調整國際客運航班的過程中，確保風險可控，大陸還建立了航班「熔斷和獎勵」機制，對於防控措施到位有效、符合要求的航空公司，將兌現獎勵政策；對於防控措施不到位，觸動了熔斷機制的航空公司，將果斷採取措施。

熊杰說，據了解，一些航空公司已經按照大陸民航局的要求採取措施，例如明確規定沒有核酸檢測證明的不得登機，大陸官方對此表示讚賞。

熊杰進一步表示，目前，正與相關國家就調整國際客運航班事宜進行溝通，從工作進展情況看，與相關國家的航班近期有望適度增加；下一步，將在確保防疫安全的條件下，繼續穩妥有序恢復部分國際客運航班，進一步滿足大陸留學生和海外華人華僑的返陸要求。

(旺報 )