臺灣證券交易所第6屆「公司治理評鑑」結果揭曉，玉山金控連續6年榮獲「公司治理評鑑」前5％的殊榮，創下金融業唯一的紀錄。本屆頒獎典禮因應疫情採行替代方案，玉山金控總經理黃男州今日上午受邀至證交所拍照留念並錄製得獎感言。

黃男州表示，在推動公司治理的道路上沒有最好、只有更好。玉山將持續精進公司治理，積極接軌國際永續發展趨勢，期望透過主管機關的指導、企業本身的努力以及大家的互相學習、共同響應，一起提升台灣公司治理的水準，形塑公司治理的文化。

玉山金控在公司治理、企業社會責任及誠信經營方面積極努力，用心深植公司治理文化在公司制度及工作執行上。玉山秉持公開透明原則，透過多元溝通方式持續關注並確保資訊揭露品質，針對評鑑未得分指標亦檢視精進，優先列為公司治理加強計畫。

黃男州表示，1992年玉山成立之初，便已決心要走一條不一樣的路，由專業經理人領航，建立世代傳承的領導梯隊，積極壯大舞台、造就人才，致力邁向綜合績效最好，也最被尊敬的企業。

(中時 )