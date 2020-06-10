隨著新冠肺炎疫情趨緩，美國各大城市陸續解封經濟活動，美股連日來強漲，標普500指數以及那斯達克指數均已收復今年以來跌勢，美國長天期公債殖利率也一路走高，加上本周美國聯準會(Fed)將發布下半年的金融報告，就有分析師警告，若Fed沒有針對此議題發布相關措施，讓美國長天期公債殖利率飆破1%，這將使得好不容易恢復的美股出現龐大賣壓。

新冠肺炎疫情在歐美大爆發後，美國3月、10年、30年期公債殖利率均落在1%，美國10年期公債殖利率更在短暫觸及 0.3469% 歷史新低記錄，但隨著疫情趨緩，川普政府重啟經濟奏效下，美國10年期公債殖利率9日收在0.829％，逐步朝1%關卡邁進。

Nordea分析師Andreas Steno Larsen與Joachim Bernhardsen的報告指出，美股逐步回升之際，美債殖利率同時也會走高，這在2017年相當明顯，如果美債殖利率在1個季度內攀升25~50個基點，股市的表現將讓人非常憂慮。從該季度來看，美國10年期公債殖利率已攀升25個基點，這逼得Fed勢必得付諸行動，才能保護美國經濟V彈之際，美股能繼續推升漲勢。

若Fed沒有在近2日的會議上決議，鎖住美債殖利率曲線，將面對非常強勁的市場對抗，但報告也樂觀表示，Fed將維持住美債殖利率成長空間，讓美股持續看漲。

由於美國公債與殖利率成反比，美債在經濟危機爆發時為低風險資產，這使得大量資金從美股流入這些避險資產內，長天期債券市場也湧入熱錢，用來吸引投資人的高殖利率也一路崩跌，黃金更在短短漲至每盎司1750美元，創近8年來新高，但在危機逐步消散後，市場樂觀情緒浮現，美股在短短2個月時間收復今年失土。

(中時電子報)