據界面新聞引述熟悉萬達的知情人士指出，大陸萬達集團旗下的電商平台上海新飛凡電子商務公司正在計畫註銷，正在做最後的債務清算。實際上過去被萬達集團董事長王健林寄予厚望，希望能跟馬雲、王興競爭的新飛凡，早已名存實亡。

回顧到2018年，新飛凡以一輪大裁員宣告5年探索的終結。隨後丙晟科技成立，新飛凡又將旗下核心技術和大部分員工併入其中後，已經成為一個沒有實體的空殼。

實際上，新飛凡是萬達全面轉型過程中試驗品。早幾年房地產黃金時代終結論在行業彌漫，線下零售業態遭受互聯網巨大衝擊，讓王健林謀求轉型，開始調整萬達業態，逐步試水金融、電商、影院、體育、兒童等領域。

因此，新飛凡便在萬達佈局電商的背景下誕生。2012年，萬達電商平台雛形「騰百萬」誕生；2014年萬達正式宣告聯合百度、騰訊共同出資搭建電商平台，以萬達為大股東持有70％股權，百度、騰訊則各持15％股權。

直至2015年，飛凡網正式登場，卻又很快分崩離析。2016年三方拆夥，飛凡也隨之變更為新飛凡，成為萬達網科旗下全資子公司。

(旺報 )