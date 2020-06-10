北部地區一名60多歲的男子，涉嫌覬覦看護他的印尼女移工美色，被控竟然趁女看護在家裡打掃時，將她拉入浴室內性侵得逞，後續「阿公」還逼迫對方與他發生多次性關係，被害女看護身心受創，透過仲介報警討回公道。

不過，地檢署以女看護沒有明顯外傷，且無男性精子細胞等證據，檢方因此認定罪嫌不足，被告「阿公」不起訴處分，讓被害人很受傷。

據地檢署不起訴書指出，女看護雇主「阿公」摀住嘴巴強拉至浴室並壓在馬桶上，不顧她反對，脫去衣物還威嚇「不可以發出聲音，不然把妳趕回國」，違反其意願性侵得逞。

被害人說還說，事後「阿公」2至3天就要求在家中、或摩鐵強逼發生性行為，女看護感覺受辱，最後在仲介協助下報警提告。仲介也證明說，去年9月曾接獲女看護反應被性侵，要求轉換雇主。

庭訊時，被告「阿公」否認犯行，辯稱與看護發生過多次性行為，都是在合願下嘿咻，他絕對沒有強迫對方。

(中時電子報)