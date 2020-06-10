台中市長盧秀燕參加清水區高美國小創校100週年校慶，燕子市長跟小朋友溫馨的互動打招呼。（陳世宗攝）

台灣世界新聞傳播協會公布2020年縣市長滿意度暨幸福城市大調查，民眾最主觀感受的「幸福感」部分，桃園市以87.9％，拿下6都第一，台中市以87.6％微幅差距名列第二；台中市民在幸福感部分，給予高評價。台中市政府表示，每份民調市府都會作為參考依據，虛心接受任何值得參考的建議，更加努力建設台中，回應市民的期待。

本屆縣市首長上任迄今已將近1年半，台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅行銷市場研究公司，進行「第二屆施政用心、人民有感」全國縣市施政滿意度調查，新北市長侯友宜居冠，滿意度破8成。台中市長盧秀燕進步幅度高，在防疫措施滿意度上高達82％；幸福感部分，台中盧秀燕也以87.6％名列第二。

東海大學政治系教授潘兆民說，從台灣爆發疫情以來，台中市政府不只超前部署，還積極配合中央推動各項防疫工作，讓陳時中都說「台中防疫井然有序，讓中央很放心」，時中肯定，民眾更放心；另外台中市民關注的空汙問題，今年上半年也有改善，都會反應在民眾「幸福感」上。

潘兆民認為，台中防疫工作做得好，盧秀燕與中央攜手合作，盡心盡力的態度很是關鍵，另外在中部人最關心的空汙議題，盧表現強硬魄力，強力執法，關掉中火2部燃煤機組，也獲得民調上的支持。延宕10多年的大智路開通議題，妥善安排拆遷事宜，圓滿解決爭議，按照進度8月即可通車，讓台中車站前後站更順暢，車流人流帶動商圈發展，也讓台中人有感，民調數字自然上漲。

民眾有感的經濟發展，今年第1季各項經濟指標，台中市在公司登記家數成長率、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數及商業登記資本額成長數；4項指標均排名6都第一，逆勢在疫情影響下繳出亮眼成績，未來可接續在後疫情拼經濟部分再發揮。

(中時 )