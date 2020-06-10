香港政府10日表示，去年6月到今年5月期間，政府已花費6625萬元（港元，下同），維修受暴力示威者破壞的交通號誌、欄杆、人行道、垃圾桶及閉路電視鏡頭等公物。

環球網引述香港「東網」報導，香港運輸及房屋局局長陳帆10日以書面回覆立法會議員陳克勤的提問，表示由去年6月到今年5月期間，共有740組交通號誌遭受不同程度的破壞，包括被切斷線路、燈頭被塗汙，以及部分交通燈組件或控制器被損毀或焚毀。香港政府花費4千萬元進行維修，並在一些主要路口的交通燈加裝保護措施，包括為控制器安裝保護裝置，以及在交通燈的燈頭上加裝保護網。

同期，香港約有60公里的欄杆被暴力示威者拆除，較去年6月至今年2月底多了5公里。香港政府初步估算，維修費達1500萬元。路政署已在被拆除欄杆位置臨時繫上膠鏈以提醒道路使用者，正陸續復修欄杆，並改良欄杆設計，包括加固接駁使其更為穩固。

另外，也有約2萬2000平方公尺的人行道路磚被掘起，路政署已復修人行道路面，花費800萬元，該署也正探討不同人行道路面的改良設計方案。

香港政府還表示，同期有至少177個在政府設施及公共地方的閉路電視攝錄機遭破壞，需花157萬元維修，各政府部門會視情況採用較為堅固的物料來加強保護。期間內，全港也約有1320個垃圾箱及130個可循環再造廢物回收箱遭破壞，維修費高達168萬元。

另外，路政署在一些天橋加設臨時防護圍欄，防止有人從行人天橋扔東西到附近道路，尤其是主要幹道。

(旺報 )