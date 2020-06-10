2020大陸A股上市公司董事長薪酬榜10日發布，根據界面新聞報導，將2019年度薪酬超過100萬元（人民幣，下同）的董事長作為對象編制榜單。其中位列榜首的是方大特鋼的前董事長謝飛鳴，2019年薪酬為4122萬元，另外華夏幸福的聯席董事長吳向東、鵬鼎控股董事長沈慶芳則位居第2、第3名，年度薪酬分別是3869萬、2661萬元。

據該榜單指出，已披露高管薪酬上市公司有3541家，其中有1044家上市公司的1063位董事長（包括聯席董事長）年度薪酬超過百萬，與去年相比增加19.69％。這1063位董事長的薪酬總額為23.23億元，平均薪酬達218.52萬元；其中有13位董事長年度薪酬超過千萬。

觀察當中年薪超過百萬元的董事長分佈在28個行業中。其中人數最多的是醫藥生物行業，共有120位董事長薪酬過百萬。此外人數第二多的是電子行業，共有115位年薪超過百萬元。

(旺報 )