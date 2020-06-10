大陸官方數據顯示，5月份工業生產者出廠價格指數(PPI)較去年同期下降3.7%。這一數據比經濟學家此前的預測還要糟糕，且意味著自2月份以來，大陸的工業品通縮逐月加速。

根據最近發布的貿易數據，今年頭5個月，大陸對美出口下降11%，儘管隨著大陸從疫情中復甦，大陸國內商業活動出現反彈。

荷蘭國際集團(ING)大中華區經濟學家彭藹嬈(Iris Pang)表示，大陸疲弱的經濟數據是「全球需求現象」的一部分。

她補充稱：「鑒於失業率上升和工資下降，我認為這種情況將至少持續一到兩年。」她指出，大陸的PPI正在「越來越深地陷入負值區間」。

集裝箱航運行業也反映出貿易壓力。根據Alphaliner的數據，5月份有約40次從東亞至美國西海岸的航運被取消。該公司表示，這「在某種程度上出乎意料地導致了運力的突然短缺」。

野村證券(Nomura)大中華區首席經濟學家陸挺表示，油價疲軟也是PPI下跌的原因之一。對生產者來說，油價是一項至關重要的投入成本。

5月份的大陸居民消費價格指數(CPI)較去年同期上漲，但不及市場預期。5月份CPI較去年同期上漲2.4%，低於4月的3.3%。

食品價格上漲10.6%，大陸最受歡迎的肉類：豬肉價格上漲81.7%。非洲豬瘟的爆發迫使農民撲殺生豬，從而推高了豬肉價格。

本周數據出爐之際，大陸國內出現了復甦的跡象。大陸國家統計局表示，5月份，國內疫情形勢總體穩定，復工復產、復市復業有序推進，市場供需狀況進一步好轉。

凱投宏觀(Capital Economics)大陸區經濟學家馬丁•拉斯馬森(Martin Rasmussen)說：「隨著持續加大的政策刺激措施推動經濟活動進一步復甦，價格壓力的疲弱應該會在未來幾個月緩解。」

(中時電子報)