英國倫敦大學經濟學院外交政策智庫IDEAS報告指出，中國已超越俄羅斯成為全球第二大武器出口國，僅次於美國，無人機是出口主力武器。

據英國《泰晤士報》周二（9日）引述IDEAS的報告指，中國透過向「一帶一路」參與國出售無人機，擴大武器出口的版圖。一帶一路參與國大多是非洲、中東和亞洲國家，其中埃及、沙特阿拉伯等近年購入為數不少的中國無人機，沙烏地阿拉伯累計購入70架，埃及和巴基斯坦亦分別有60和25架。

IDEAS的報告指出，中國的軍事科技發展及軍售「在國家與國際、商業和政治目的之間有密切關係」。報告呼籲，對於中國日益增加的安全和軍事產品出口，其他國家應敲響警號。

分析指出，中國無人機系統雖然在某些方面的性能上與美國的同類產品之間還有差距，但是由於中國不會通過對這些技術的控制去干涉購買者的內部事務，毫無政治附加條件，因此受到了很多國家的歡迎。

(中時電子報)