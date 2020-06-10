健保署針對8大類醫材訂定差額收費上限，8月起高達89%的醫材必須調降，此舉引發醫界不少人反彈。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書上直接批評，「不要幻想訂出價格上限，就可以讓民眾用低價買到高品質的醫材」。

此項新制會讓民眾認為是在省荷包，但醫界卻直言，這會讓台灣民眾變得沒有選擇。謝宗學在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》上指出，就跟許多原廠藥物退出台灣市場一樣，以後高品質的自費醫材也會一個一個退出台灣市場，想要自費多花錢也買不到。

謝宗學舉例，如果規定蘋果在台灣的所有iPhone只能賣白牌手機價格，那蘋果公司還會忍受薄利、虧錢賣？還是說會退出台灣市場去經營更高利潤的市場？

謝宗學也忍不住直言，不要幻想訂出價格上限就可以讓民眾用低價買到高品質的醫材，廠商都是將本求利，加上台灣是規模很小的市場，更沒有理由驅動廠商配合政府犧牲利潤。如此，民眾會喪失選擇高品質醫材的權力，最後到底誰得到好處？

而依照健保署公告，這8類的醫材分別為人工水晶體、特殊材質生物組織心臟瓣膜、淺股動脈狹窄塗藥裝置、冠狀動脈塗藥支架、特殊功能人工心律調節器、複雜性心臟部整脈消融導管、特殊材質人工髖關節、調控式腦室腹腔引流系統等。新制實施後，就必須遵守收費上限，否則最重祭違約處分。

(中時電子報)