新北市社會局社區培力深入三芝福成偏區，與實踐大學社工系「Go r」志工隊合作，一同舉辦「小小總鋪師」活動，並結合「KM行動餐車」，提供兒少課後照顧服務、職涯探索，讓偏區更多家庭有機會參與社區活動、獲得更多照顧，並提高對社區的認同。

新北市社區培力育成中心主任黃珮玲與實踐大學社工系學生「Go r」志工隊，結合「KM行動餐車」，到三芝區福成社區舉辦「小小總鋪師」活動，在社工和行動餐車青少年的引導下，讓在地兒少有機會學習製作簡易的漢堡餐食。

三芝區福成社區發展協會前理事長鄭國賢說，偏鄉社區常有兒少放學後，逗留在巷弄廟埕，缺少課後妥善的照顧，所以在中國信託慈善基金會「台灣夢」的支援下，2014年開始辦理「雁飛基地」計畫，成立兒少課後陪伴據點，提供多元課程、志工陪伴，以及市府的「小衛星計畫」，讓學生放學後和假日，能參與社區各項課程和活動。

(中時 )