龍來了！味全龍將於10月進駐天母棒球場，預計投入至少4500萬元整修，2021年一軍賽事也將由此展開，這件OT案期限5年，再加5年優先續約權。味全龍領隊吳德威證實此事，先前球團已取得新竹球場經營權，但最快要到明年底才完工，必須再找另一座主場。

北市體育局則表示，為持續改善球場設施設備，已於1月投入8000多萬元進行整修，施作球場人工草皮和排水改善工程。市府在這件OT案特別保留120天公益檔期，開放業餘棒球訓練及賽事使用。

除了120天公益檔期，天母球場只能在周五到周日安排職棒比賽，這是與當地居民協調的結果，多年來均如此。因此味全龍還需有備案，明年才能塞進60場主場賽事。

吳德威說，已確定新竹、天母為兩個主場，其他場地目前只打算安排主場比賽，尚未考慮認養為第三主場。不過他強調，很多事會隨著時空而改變，以後未必沒有轉圜空間。

今年因新冠疫情，職棒比賽幾乎都安排在各球團認養的主場，即新莊、桃園、洲際、台南球場，下半季獅隊會去花蓮，原本澄清湖球場15場則取消。明年味全龍進駐天母，高雄市也成了六都唯一無職棒隊進駐的城市。

高雄從1990年立德球場便有中職賽事，1999年澄清湖球場完工，台灣大聯盟雷公、中職La new熊都曾以此為主場。La new熊於2011年遷往桃園後，全台人口第三多的高雄已有10年無職棒隊進駐，讓老球迷不勝感慨！

味全龍雖尚未打算啟動第三主場計劃，不過明年斗六、嘉義市、澄清湖球場都有可能安排主場賽事，且球團也沒把話說死，或許只要配合條件夠，未必不能催生第三主場。

也因此，欲搭職棒末班車，此其時矣！高雄市應急起直追，別再慢半拍了。

(中時 )