台大學生會擬在本周六校務會議提案，清除校內「不義遺址」，由於台大校園裡面並沒有最常被當成「轉型正義提款機」的蔣公銅像，因此台大學生會把焦點轉向「以台大歷任校長命名的公共空間」，劍指以台大校長傅斯年命名的傅鐘和傅園等公共空間。

問題是，中外大學以歷任校長或院長命名的公共空間、大樓，多了去了，哈佛大學、耶魯大學、康乃爾大學，全都是創始者或是捐贈者之名；香港大學有個李嘉誠醫學院，香港理工大學全部教學樓皆以企業家命名，這現象如此普遍，我們不解：怎麼以人名命名就是「不義」了？台大的陳文成紀念廣場、成大的南榕廣場（最後取消命名）也都是以人名命名，為何就被認定是正義的？

我們建議台大校務會議，本周六針對學生會的提案，不要迴避，大家直球對決，甚至開一場辯論大會，談談何謂「轉型正義」。

台灣已經轉型正義30年，蕞爾小島上的歷史戰場早已清理完畢，能鬥的物事包括學校裡的蔣公銅像、黨政軍退出校園、歷史課本去中國化等早已鬥完，連校歌裡的「吾黨、三民主義、重歸祖國」都被抓出來檢討； 228事件已經進入歷史課本，從國小到高中反反覆覆研讀，「蔣公誕辰紀念日」、「國父誕辰紀念日」、「台灣光復節」都消失了，228成為國定假日了……台大學生會到底還要鬥甚麼？這套假借轉型正義之名假扮「誰是受害者」的把戲，到底何時玩膩？

究其實，轉型正義是當年兩德統一時，勝利的一方也就是西德，用以重構、框架作為敗者的東德其內在精神和自我認知所使用的工具。國民黨當年棄守大陸、退居台灣，對台灣人民充滿了原罪感，30年來被民進黨用「轉型正義」這個工具打得潰不成軍；但現在民進黨已經黨政軍一把抓，成為執政者，怎麼會有執政者一直在檢討在野黨的？

我們建議，台大學生會不應再用「轉型正義」這個早已用濫的詞，而是坦坦率率地討論「台灣建國方略」的內涵；或者是放眼太平洋對岸的美國種族歧視暴動。否則雙重標準的「正義」，只是讓大家都噁心到「不能呼吸（I cant breathe）」了。

(旺報 )