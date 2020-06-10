桃園市警局交通大隊1日到9進行交通大執法，共取締1萬9194件違規，這段期間與今年1至5月日均數發生126.1件相較，減少發生28件等於減少22.2％，與去年同期日均數發生105.6件相較，則減少發生7.5件減少7.1％。

交大分析，今年導致發生死亡車禍的主要肇事原因，以行車未注意車前狀況18件最多，行人未依規定穿越道路及未依規定讓車各8件次之，酒後駕車7件再次之。對此，桃園市警局自6月1日起至9日止，動員各警分局警力展開連續9天的「交通大執法」勤務，針對轄內易發生交通事故的重點路段、時段及違規態樣，加強稽查取締工作，計取締不依規定兩段式左轉6580件、闖紅燈5521件、酒後駕車432件、車不讓人人不讓車204件及轉彎未依規定1,531件，合計19194件。

執行以來，6月份交通事故與今年上半年日平均或去年同期比較，均呈現下降趨勢，據統計大執法期間，交通事故傷亡件數日均數發生98.1件；與今年1至5月日均數發生126.1件相較，減少發生28件，與去年同期日均數發生105.6件相較，則減少發生7.5件。

警方統計，今年以來高齡者事故計30件，其中騎乘機車者計17件，較去年同期逾183％以上，且大執法期間計發生2件75歲高齡者機車死亡事故案件。

警方表示，疫情逐漸趨緩，民眾外出活動及聚餐情形也將日益增加，警方為維護交通安全，交通大執法過後，6月份將配合內政部警政署規畫全國、全市取締酒後駕車計7場次，並將運用科技執法，提高執法效能，讓民眾建立開車遵守交通規則的習慣，以降低交通事故，此外，仍發現有部分駕駛人未有行人路權觀念，再次呼籲市民朋友，飲酒後切勿開車，只有養成良好的駕車習慣、遵守交通規則，才是平安回家的不二法則。

(中時 )