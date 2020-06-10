歐陽娜娜首波主打歌《The Best For You》(影片/ 取自[email protected]歐陽娜娜 Nana OuYang)

星二代歐陽娜娜日前宣布加盟索尼音樂，推出創作EP《NANA I》，還舉辦直播音樂會，粉絲都十分期待有音樂天賦的娜娜會有什麽神曲；9日歐陽娜娜首波主打歌《The Best For You》一上架就吸引大票觀看，但還沒等到好評迎來的卻是遭質疑「抄襲」，不少人在底下分析並直言「聽到好幾首歌」。

歐陽娜娜不只在演戲方面有好表現，最近更加盟音樂公司推出創作歌曲，還曾自豪首波主打歌《The Best For You》創作過程只耗費15分鐘，「有時候想表達心中想說的東西並不容易，但當天製作人和合作的吉他手特別快了解我的意思」；不過，新歌卻被質疑抄襲，歌曲內有許多西洋歌的影子。

新歌MV底下有許多內行網友留言質疑。(圖/ 摘自YouTube)

新歌MV底下有許多內行網友留言質疑，「這作曲跟Camila Cabello的this love（很像）、還有主歌跟trampoline（很像），轉音跟wonderful u（很像）」、「聽起來像Ariana Grande的Stuck with you、Camila Cabello的This Love、SHAED的Trampoline」、「再加上Julia Micheals的Heaven」、「抄襲嗎？Camila是降A大調，歐陽娜娜直接換到A大調」。

儘管有不少粉絲力挺，但馬上有人跳出來表示，「一堆人說不像，我真的不知道他們耳朵發生了什麽事」。

(中時電子報)