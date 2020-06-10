交通部長林佳龍今天視察台中，談到「水湳轉運中心」時情緒激動表示，聽說台中市府將原40億元經費縮減為20億元，規劃恐違背立體化都市發展，如果市府能恢復原規劃，「不要怕錢不夠，交通部來補助」。台中市交通局長葉昭甫回應表示，改採兩階段式開發設計，更能提升轉運效率，有效運用經費。

林佳龍10日到台中火車站視察台中大車站整體發展規劃等建設進度，致詞時細數他任內規劃的「綠空鐵道」、「鐵路立體化」及「大車站大平台」等計劃案。他鋒一轉指出，聽說現在市府將他原先規劃的「客運城」經費40億元減為20億元，並改成地上2層建築，還要上下交流道才能作為轉運站，違背台中立體化都市的規劃。

林佳龍所說的「客運城」就是「水湳轉運中心」。林佳龍表示，原規劃是地上7層、地下2層，從空中匝道到從國道1號接74號串聯高、快速公路，讓公路用車不進入市區避免塞車，軌道才能夠四通八達。

林佳龍表示，他曾向現任市長盧秀燕提出，都市發展土地有限，如果能夠恢復原來規劃，「不要怕沒有錢、交通部可以來補助」，讓決策能影響百年發展。

對此，交通局長葉昭甫回應表示，經考量非尖峰時段使用率不高，為提升轉運效率，讓經費有效運用，交通局檢討後改採兩階段式開發設計。第一階段規劃地上2層、地下3層，工程經費約25億元，減輕市府財政負擔，同時保留轉運中心向上擴建的樑柱結構，第二階段配合機場捷運期程，與南側商辦大樓擴充開發。

葉昭甫強調，建築減量是經審慎評估，在維持轉運效益下，改採輕量化設計可保留發展彈性，併同商業大樓開發，更能增加廠商投資誘因及可行性。此外，轉運中心首重營運財務可行性及轉運調度效能，未來將透過轉運站智慧管理，嚴密監控車輛到離站及停靠時間，強化月台調度效率。

(中時 )