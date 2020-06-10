新產（2850）2019年獲利佳，每股盈餘4.94元，經營成果亮眼。當3月份股價隨市大跌時，新光產董事會即通過執行庫藏股，已買回普通股5萬股，買進平均成本30.56元，低於目前市價，新光產險總經理何英蘭表示，將依「買回股份轉讓員工辦法」轉讓給員工。

新光產物因掌握市場先機以全年簽單業績186.92億元，年成長7.98％高於市場平均，市占率10.6％為業界第三，稅後純益15.62億元，每股盈餘4.94元。10日股東會中通過該公司民國 108 年度營業報告書及財務報表案、董事改選案、「股東會議事規則」等及民國108年度盈餘分配案等，其中在盈餘分配案方面，通過每股配發現金股利新台幣1.8元。

另外，新光產險股東會也修正「買回股份轉讓員工辦法」部份條文，修正後條文是─每次買回之股份轉讓予員工，員工須自股票交付之日起「屆滿2年後」，始得轉讓。

至於新光產險股息發放日為何？新光產險表示，待6月底董事會通過後即會公布除息日及股息發放日。

(工商 )