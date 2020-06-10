四維高中校長蔡忠和給予畢業生鼓勵，期許他們學有所成，未來充滿自信，迎向人生的下一段旅程。（羅亦晽攝）

應屆畢業生回首青春足跡的校園巡禮中。（羅亦晽攝）

畢業生自行發想畢業典禮，同學自彈自唱，營造出溫馨、感性的一面。（羅亦晽攝）

鳳凰花開之時，畢業季來襲，為因應新冠肺炎防疫規範，花縣四維高中打破歷年傳統，不在三好廣場舉辦畢業典禮，改在畢業班級教室溫馨舉行，一貫引人注目、整齊一致的「2秒7下拍手聲」，就這樣同應屆畢業生的身影，消逝在校園中。

四維高中校長蔡忠和表示，四維高中畢業典禮以往以嚴謹出名，今年因應政府新冠肺炎防疫規範，改在各畢業班級教室內辦理，由各班級發想，營造出溫馨、感性的一面，回顧三年求學路上的點點滴滴，追憶似水年華。

應屆畢業生林同學表示，求學三年，雖經歷過無數次「2秒7下拍手聲」，在最後的畢業典禮中，沒有四維人的傳統「2秒7下拍手聲」，表示有些許遺憾，對於畢業的感想，開玩笑說「終於離開監獄了」，可見四維高中端莊管理嚴格的形象，深深植入學生的心中。

今日下午的畢業典禮，除各畢業班級的追憶畫面，也在點一盞心燈的師生溫情交心活動中，感謝老師三年以來的栽培，最後在回首青春足跡的校園巡禮中，和高一高二的學弟妹們揮手道別。

蔡忠和也祝福畢業生，期許他們學有所成，昂首闊步走出校門，未來充滿自信，迎向人生的下一段旅程，並提醒他們，要時時感恩，隨時記得父母養育之恩，師長教導之情，也不要忘記四維精神。

董事長黃英吉也給予愛徒十個叮嚀，在校三年的學習，學有所成。畢業之後不要忘記努力向上、實踐三好，做好事、說好話、存好心；四給，給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便，他日有成，回饋母校，今日以四維為榮，明日四維以你為榮。

(中時 )