夢想起飛工作坊推出「捐款送香包」活動，身障勇寶貝親手縫製香包粽，並在景福宮「過火」，要讓民眾佩戴時加倍安心。(工作坊提供／蔡依珍桃園傳真)

夢想起飛工作坊推出「捐款送香包」活動，身障勇寶貝親手縫製香包粽，並在景福宮「過火」，要讓民眾佩戴時加倍安心。(工作坊提供／蔡依珍桃園傳真)

夢想起飛工作坊推出「捐款送香包」活動，身障勇寶貝親手縫製香包粽，並在景福宮「過火」，要讓民眾佩戴時加倍安心。(工作坊提供／蔡依珍桃園傳真)

夢想起飛工作坊推出「捐款送香包」活動，身障勇寶貝親手縫製香包粽，並在景福宮「過火」，要讓民眾佩戴時加倍安心。(工作坊提供／蔡依珍桃園傳真)

夢想起飛工作坊推出「捐款送香包」活動，身障勇寶貝親手縫製香包粽，並在景福宮「過火」，要讓民眾佩戴時加倍安心。(工作坊提供／蔡依珍桃園傳真)

疫情衝擊造成很多社福機構捐款銳減，陷入營運上的困難，在端午前夕，夢想起飛工作坊的身障勇寶貝親手縫製香包粽，推出「捐款送香包」活動，只要單筆捐款1200元或每月捐款100元持續一年，即贈送外型雅緻、可隨身佩帶的香包粽，並與桃園景福宮共同合作，每一個香包粽都會在景福宮「過火」，讓民眾佩戴時加倍安心。

桃園寶貝潛能發展中心於去年9月成立寶貝夢想起飛工作坊為身心障礙成人提供職前訓練，透過簡單的代工、手工縫紉及簡易烹飪，讓這群長大的「勇寶貝」除了「勇敢」並能夠成為社會上有「用」的人，讓他們能夠融入社會，展現自我價值。

工作坊社工督導吳美瑩表示，對於身障者而言，手工縫紉並不是件容易的事，包含穿針線、剪裁、縫線、打結，每個步驟需要好幾個月訓練。此次製作立體的香包粽，除了縫紉外，也要學習塞棉花和穿珠子，挑戰眼力外，更是考驗他們手指細部動作，相當不容易。

夢想起飛工作坊因武漢肺炎影響，捐款大幅下滑，今年端午節推出祈福香包粽，與桃園景福宮合作，期盼能為民眾祈福平安健康。邀您一同做公益，為家人祈福，也幫助身障者完成自立生活的夢想，連絡電話： (03)332-9319＃225。

(中時 )