網友私訊政大美術社，希望無償得到劉真畫作。(圖／取材臉書，當事人授權使用)

政大生回嗆網友。(圖／取材臉書，當事人授權使用)

「國標女王」劉真今年3月因動心臟手術病逝，獨留丈夫辛龍及4歲女兒霓霓，而辛龍至今仍難走出喪妻之痛，9日是她45歲冥誕，有政大學生爆料，收到一名網友私訊，希望他能「無償、免費」幫忙作畫以贈辛龍，甚至直接洩漏辛龍個資，誇張行徑讓這名政大生都看不下去。

有網友私訊政大美術社社長，希望可以「無條件、無償、秘密；免費」幫忙繪製幾幅劉真老師畫像，想送給辛龍大哥父女倆，甚至還附上辛龍的自宅電話和電郵，直接洩漏他個資，誇張行徑讓政大生怒嗆，「你想送為什麼是我們要免費畫？出人力給你做人情？」

因為適逢期末考，加上一幅畫光成本、人力就要1500到5000元不等，讓政大生氣到忍不住罵出三字經，想不到對方還回「世風日下了，以前政大生才不會隨便罵髒話」，讓他決定公開雙方對話，網友看了也留言「真的不要臉到極點」、「這種就是道德綁架」、「這種長輩不值得尊重」。

這名政大生也補充，自己是心理系背景，「在辛龍大哥還在重度憂鬱及傷痛下，非經家屬要求，就擅自送給家屬數張亡者遺像，是非常愚蠢且惡劣的行為。」

(中時電子報)