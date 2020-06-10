黃鐙輝、洪都拉斯9日錄炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的公視《36題愛上你》，在直播中透露，演技是靠生活的苦打磨出來，小時候都是失親家庭長大，也都因人生轉彎踏入演藝圈，更特別的是，都有一卷影響自己一生的錄音帶，兩人勵志的人生經歷相當催淚。

黃鐙輝表示，爸媽在他小時候就離婚，父親將他們三兄弟帶大，「但我國中以後就一直一個人住，爸爸工作很忙，我跟爸爸的緣分大概是只有一周見兩次面」。洪都拉斯也提到，「小時候我爸帶我去過一次水上樂園，這是我這輩子唯一跟父親出遊的記憶」。當年父親離世前，在老家留下一卷錄音帶給他們三兄弟，錄音帶裡說：「爸媽分開是大人的問題，希望你們要孝順媽媽。」黃鐙輝說：「他沒有怨恨，而是叫我們用愛去包容媽媽，這卷錄音帶影響我很多。」

黃鐙輝、洪都拉斯（左3、左4）同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持《36題愛上你》聊起轉彎曲折的諧星人生。（公視提供）

洪都拉斯則是「出生就找不到媽媽」，父親在洪都拉斯三歲時因故離家，一度要把他跟姊姊送去孤兒院，後來是奶媽咬牙接下照顧他跟姊姊的重擔，才讓他有家庭。但洪都拉斯也回憶，有天奶媽乾兒子來，呼喚她媽媽，洪都拉斯有感表示：「我也想叫你媽媽。」卻遭到奶媽拒絕，「從小到大，就一直不讓我叫她媽媽」。他直到30幾歲有節目協助尋親，真的找到定居美國的生母，「她在美國沒辦法來，我在電視上看到她」。百感交集的他當時只有一個想法，「好可惜，就算我有現在這樣的成就，她也沒看到過」。辛酸過往也令炎亞綸忍不住泛淚。

洪都拉斯也分享當年求婚時，因羞於開口，於是唱歌錄起來，再將這卷浪漫的「求婚錄音帶」藏在房間，讓太太循線索找到，「她聽到滿滿的眼淚，我這輩子都不要離婚，我相信家庭的幸福會感染給子女」。

(中時 )